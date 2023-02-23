Raphael Rossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Rossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raphael Rossi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Raphael Rossi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Raphael Rossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Rossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Raphael Rossi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Rossi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Rossi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Rossi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Rossi 25 Temmuz 1990 tarihinde Campinas şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Brezilya,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Raphael Rossi Branco şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Rossi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Raphael Rossi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Radomiak Radom futbol takımında oynamaktadır. Radomiak Radom takımına 24 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Raphael Rossi'nin Radomiak Radom ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raphael Rossi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Rossi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Raphael Rossi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Rossi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Brighton

1 Temmuz 2012 yılında Whitehawk

3 Ağustos 2014 yılında Swindon Town

1 Temmuz 2017 yılında Boavista

1 Temmuz 2018 yılında FC Sion

1 Şubat 2021 yılında Radomiak

30 Haziran 2021 yılında FC Sion

24 Temmuz 2021 yılında Radomiak

Raphael Rossi kimdir

Raphael Rossi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Rossi şuan Radomiak Radom takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Guarani ,Cruzeiro ,SC Corinthians, Vitoria-ba

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Raphael Rossi nereli

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