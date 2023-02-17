Raphael Sallinger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Sallinger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Sallinger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Sallinger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Sallinger 8 Aralık 1995 tarihinde Klagenfurt şehrinde doğmuştur. 1,96 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.Gerçek adı da Raphael Lukas Sallinger şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Sallinger Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Selection Fussballconsulting yapmaktadır. Raphael Sallinger, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

TSV Hartberg futbol takımında oynamaktadır. TSV Hartberg takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Raphael Sallinger'nin TSV Hartberg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raphael Sallinger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Sallinger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Sallinger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Sallinger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2007 yılında Welzenegg Jgd

1 Ocak 2011 yılında FC Welzenegg

5 Eylül 2012 yılında SC Kalsdorf

1 Ocak 2013 yılında K'lautern II

1 Temmuz 2016 yılında Wolfsberger AC

1 Temmuz 2018 yılında TSV Hartberg

Raphael Sallinger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Sallinger şuan TSV Hartberg takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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