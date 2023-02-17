Raphael Schifferl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Schifferl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Schifferl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Schifferl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Schifferl 29 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Schifferl Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini m & m deportivo yapmaktadır. Raphael Schifferl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wolfsberger AC futbol takımında oynamaktadır. Wolfsberger AC takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raphael Schifferl'nin Wolfsberger AC ile sözleşmesi 30 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Raphael Schifferl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Schifferl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Schifferl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Schifferl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Wolfsberg Alt.

1 Temmuz 2013 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2014 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2015 yılında AKA WAC U18

1 Temmuz 2017 yılında Wolfsberg II

1 Temmuz 2021 yılında Young Violets

30 Haziran 2022 yılında Wolfsberg II

5 Temmuz 2022 yılında Wolfsberger AC

Raphael Schifferl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Schifferl şuan Wolfsberger AC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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