Raphael Silva kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Silva Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Silva adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Silva Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Silva 20 Nisan 1992 tarihinde Cuiabá şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Raphael da Silva Arruda şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Silva Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Un1que Football yapmaktadır. Raphael Silva, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Esteghlal FC futbol takımında oynamaktadır. Esteghlal FC takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Raphael Silva'nin Esteghlal FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Raphael Silva Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raphael_silvaa/

Raphael Silva Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Silva isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raphael Silva Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Silva futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Criciúma EC

1 Kasım 2015 yılında Ponte Preta

30 Kasım 2015 yılında Goiás EC

25 Ocak 2016 yılında Boavista

1 Ocak 2018 yılında Al-Faisaly FC

1 Temmuz 2018 yılında Esteghlal FC

Raphael Silva Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Silva şuan Esteghlal FC takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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