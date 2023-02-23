Raphael Stanescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Stanescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Stanescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Stanescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Stanescu 27 Haziran 1993 tarihinde Ühlingen-Birkendorf şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Raphael Andrei Stănescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Stanescu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Raphael Stanescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Raphael Stanescu'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Raphael Stanescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Stanescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Stanescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Stanescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2013 yılında Corona Brasov

30 Haziran 2014 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2014 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2015 yılında F. Swinoujscie

28 Şubat 2015 yılında Kulüpsüz

15 Mart 2015 yılında Chiajna II

1 Ağustos 2015 yılında Dinamo II

10 Ağustos 2015 yılında Otelul Galati

31 Aralık 2015 yılında Dinamo II

18 Ocak 2016 yılında V. Saelele

30 Haziran 2016 yılında Dinamo II

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2017 yılında FC Voluntari II

1 Temmuz 2017 yılında SSC Farul

1 Temmuz 2018 yılında Daco-Getica

1 Kasım 2019 yılında CSM Resita

1 Ocak 2020 yılında Axiopolis

29 Ocak 2021 yılında Dacia U. Braila

17 Ocak 2022 yılında Minaur

Raphael Stanescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Stanescu şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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