Raphael Utzig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Utzig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Utzig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Utzig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Utzig 8 Ağustos 1996 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Brezilya,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Raphael Schorr Utzig şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Utzig Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Marcio Bittencourt Sports yapmaktadır. Raphael Utzig, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Qabala futbol takımında oynamaktadır. FK Qabala takımına 11 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Raphael Utzig'nin FK Qabala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raphael Utzig Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raphaelschorr/

Raphael Utzig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Utzig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Utzig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Utzig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2019 yılında Cianorte

23 Nisan 2019 yılında Paraná

11 Eylül 2020 yılında FK Qabala

Raphael Utzig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Utzig şuan FK Qabala takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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