Raphael Zwischenbrugger kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphael Zwischenbrugger Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphael Zwischenbrugger adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphael Zwischenbrugger Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphael Zwischenbrugger 14 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphael Zwischenbrugger Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini EK24 yapmaktadır. Raphael Zwischenbrugger, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Raphael Zwischenbrugger'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Raphael Zwischenbrugger Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Raphael Zwischenbrugger isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Raphael Zwischenbrugger Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphael Zwischenbrugger futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Nisan 2013 yılında Rankweil Alt.

1 Ocak 2015 yılında Rankweil

6 Temmuz 2017 yılında Frastanz

10 Ocak 2018 yılında Feldkirch II

11 Temmuz 2018 yılında Tisis

1 Temmuz 2019 yılında Rankweil

1 Temmuz 2022 yılında SW Bregenz

1 Ocak 2023 yılında FC Dornbirn

30 Haziran 2023 yılında SW Bregenz

Raphael Zwischenbrugger Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphael Zwischenbrugger şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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