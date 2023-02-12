Raphinha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Raphinha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Raphinha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Raphinha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Raphinha 14 Aralık 1996 tarihinde Porto Alegre şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Raphael Dias Belloli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Raphinha Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D20 Sports yapmaktadır. Raphinha, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Raphinha'nin FC Barcelona ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Raphinha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/raphinha/

http://www.facebook.com/RaphinhaReal

Raphinha Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Raphinha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Raphinha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Raphinha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Guimarães B

1 Temmuz 2016 yılında Vit. Guimarães

1 Temmuz 2018 yılında Sporting CP

2 Eylül 2019 yılında Rennes

5 Ekim 2020 yılında Leeds

13 Temmuz 2022 yılında Barcelona

Raphinha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Raphinha şuan FC Barcelona takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Raphinha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avaí FC (2014–2015)

Brezilya takımında 11 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 5 gol atmıştır.

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