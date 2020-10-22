UEFA Avrupa Ligi'nde 2020-2021 heyecanı başlıyor. Bu sezon ülkemizi temsil etmek Sivasspor'un gruplarda bulunduğu turnuvada, B Grubu maçında Rapid Wien ve Arsenalkarşı karşıya geliyor. Daha önce hiç karşılaşmayan iki ekibin aralarındaki ilk maçı bu mücadele olacak. Premier Lig'de sezona iyi giren Arsenal, 9 puanla 5. sırada bulunuyor. Teknik Direktör Mikel Arteta ile iyi bir uyum içerisinde olan oyuncular, bu sezon başarı elde etmek istiyor. Bu maçta deplasmanda olmasına rağmen favori olarak görülen taraf Arsenal. Peki, Rapid Wien - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

RAPID WIEN - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda bulunan Rapid Wien ve Arsenal, bu akşam grubun ilk maçında karşı karşıya geliyor. Allianz Stadion'da oynanacak zorlu mücadele, Çek hakem Pavel Kralovec tarafından yönetilecek. Pavel Kralovec'in yardımcılıklarını ise Ivo Nadvornik ve Tomas Mokrusch üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Türkiye'de Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, bu sezonda tüm Avrupa maçlarını kesintisiz yayınlayacak. Rapid Wien - Arsenal maçı bu akşam saat 19.55'de beIN CONNECT üzerinden naklen ve şifreli olarak yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUPLARI

A Grubu:

CSKA Sofya (Bulgaristan) - Cluj (Romanya)

Young Boys (İsviçre) - Roma (İtalya)

B Grubu:

Dundalk (İrlanda) - Molde (Norveç)

Rapid Wien (Avusturya) - Arsenal (İngiltere)

C Grubu:

Bayer Leverkusen (Almanya) - Nice (Fransa)

Hapoel Beer-Sheva (İsrail) - Slavia Prag (Çekya)

D Grubu:

Standard Liege (Belçika) - Rangers (İskoçya)

Lech Poznan (Polonya) - Benfica (Portekiz)

E Grubu:

PSV Eindhoven (Hollanda) - Granada (İspanya)

PAOK (Yunanistan) - Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)

F Grubu:

Napoli (İtalya) - AZ Alkmaar (Hollanda)

Rijeka (Hırvatistan) - Real Sociedad (İspanya)

G Grubu:

Braga (Portekiz) - AEK (Yunanistan)

Leicester City (İngiltere) - Zorya (Ukrayna)

H Grubu:

Sparta Prag (Çekya) - Lille (Fransa)

Celtic (İskoçya) - Milan (İtalya)

I Grubu:

Maccabi Tel-Aviv (İsrail) - Karabağ (Azerbaycan)

Villarreal (İspanya) - Demir Grup Sivasspor

J Grubu:

Tottenham (İngiltere) - LASK (Avusturya)

Ludogorets (Bulgaristan) - Antwerp (Belçika)

K Grubu:

Wolfsberger (Avusturya) - CSKA Moskova (Rusya)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Feyenoord (Hollanda)

L Grubu:

Slovan Liberec (Slovakya) - Gent (Belçika)

Hoffenheim (Almanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)