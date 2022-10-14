Rapor almak için hastaneye giden kurye doktora sinirlendi, güvenlik görevlileriyle arbedeye girerek bıçakla yaraladı!

Dün akşam İstanbul'da yaşanan olayda, motokurye olarak çalışan S.K. SBÜ Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek rapor almak istedi. Rapor almak için gittiği hastanede nedeni bilinmeyen bir şekilde doktorla tartışmaya başlayan S.K., güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırılmak istenince öfkelenerek cebinden çıkardığı bıçakla 4 güvenlikçiyi yaraladı.
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Güvenlik görevlileri ve S.K. arasında yaşanan gerilim arbedeye dönüşünce S.K., cebinden çıkardığı bıçağı savurarak 4 güvenlik görevlisini de vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı.
S.K. gözaltına alınırken yaralılar tedavi altına alındı.