Rapor: Endüstri 4.0’a geçmeyen şirketleri zor günler bekliyor

Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık firması KPMG'nin, 2018 Endüstri 4.0 raporuna göre; 2020'ye kadar yeni teknolojilere geçiş konusunda adım atmayan işletmeler, rakiplerinin gerisinde kalacak.

Endüstri 4.0 şimdiden; "Nesnelerin İnterneti" tabanlı teknolojiler, büyük veri, artırılmış karar verme ve ileri otomasyon teknolojilerinin hızla birbirine yakınlaşıp birleşmesiyle, sahip olduğu inanılmaz potansiyelin sonuçlarını gözler önüne sermeye başladı.

Rapora göre, Endüstri 4.0 yolunda 2020'ye kadar mesafe kat edememiş olan üreticiler, geleceklerine dair ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacak. Bugünkü dar yörüngede ilerlemek, hayatta kalmaları için olmasa da yeni başarılar elde etmeleri için benzeri görülmemiş riskler yaratmak anlamına gelecek.

Rapor, Endüstri 4.0 dönüşümünün tam potansiyelini açığa çıkarmak için gereken aciliyet hissi ve bilgiye dayalı liderliğin, birçok işletmede eksik olduğunu ortaya koydu.

Araştırmadan çıkan sonuç, dar kapsamlı, teknoloji güdümlü, tabandan yukarı girişimler ve pilot projeler yürüten üreticilerde "aldatıcı bir güvenlik hissinin" hüküm sürdüğü yönünde.

Rapora göre işletmeler, Endüstri 4.0 dönüşümünün esas anlamını ve potansiyelini bütünüyle gözden kaçırıyor.

Endüstri 4.0 pazarının 2022 yılına kadar öngörülen değerinin 152 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim Sektör Lideri Hakan Ölekli şöyle konuştu:

"Firmaların daha geniş bir stratejiden yoksun, birbirinden bağımsız pilot projelerden sadece marjinal değer elde ettiğini görüyoruz.

"Bu hasta bir kişinin kendisini iyi hissetmeye başlayınca antibiyotik tedavisini erken bırakması gibi bir şey.

"Bugün için doğru bir karar gibi görünebilir, ama öngörüsüzlük ileride çözülmesi daha zor problemlere yol açabilir.

"Çoğu firma, Endüstri 4.0 dönüşümüne başlarken tek bir teknolojiye odaklanıyor, ancak değişim için daha kapsamlı ve entegre bir yol haritasına ihtiyaç duyuluyor."

KPMG'nin, Endüstri 4.0'ın yarattığı değişim dalgasını yakalamak isteyen yöneticilere tavsiyeleri şöyle:

Bütünsel stratejiyi köşe ofisten başlayarak ifşa edin, fabrika katından değil .

Organizasyonunuzu fonksiyon bazlı silolardan değer ağlarına doğru yeni baştan tasarlayın .

Yeni dijital teknolojilerin işletme için değerini benimseyecek dinamik bir kültür yaratın .

Mevcut kilit performans göstergelerinizi (KPI) gözden geçirin. (Fotoğraflı)

DHA