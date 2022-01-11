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Rapor parası 2022 ne kadar? İş görememezlik ödeneği günlük kaç TL? Rapor parası nereden alınır 2022?

Bu yıl uygulanacak ödenek ve prim tutarının belli olması "Rapor parası 2022 ne kadar? İş görememezlik ödeneği günlük kaç TL? Rapor parası nereden alınır 2022?" sorularını beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) cenaze ödeneği, emzirme, doğum ve askerlik borçlanması primleri gibi yeni rakamları yayımlanan genelgede açıkladı. Bunun hemen ardından vatandaşlar arama motorlarında "Rapor parası 2022 ne kadar? İş görememezlik ödeneği günlük kaç TL? Rapor parası nereden alınır 2022?" soru başlıklarına yanıt aramaya başladı.

Rapor parası 2022 ne kadar? İş görememezlik ödeneği günlük kaç TL? Rapor parası nereden alınır 2022?

RAPOR PARASI 2022 NE KADAR? İŞ GÖREMEMEZLİK ÖDENEĞİ GÜNLÜK KAÇ TL?

İş kazası, doğum, hastalık gibi nedenlere dayalı izinli olanlara, raporlu oldukları süre içerisinde geçici iş göremezlik ödeneği verilmektedir. Buna halk arasında "rapor parası" denir. SGK'nın yayımladığı genelgede rapor parasının 2022 yılı itibarıyla, ayakta tedavilerde 111 lira 20 kuruş, yatarak tedavilerde günlük 83 lira 40 kuruş olduğunu açıkladı.

Bahsi geçen ödenek için SGK resmi internet sitesinde "Hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği; Kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması şartıyla sigortalıya ortaya çıkan iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için verilmektedir. Hastalık halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği; yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı, ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir." ifadeleri yer aldı.

Geçici iş göremezlik ödeneği alabilmek için, istirahatın başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin sona ermemesi, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 1 yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması, kurumca yetkilendirilen hekim veya sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması gibi şartları taşımanız gerekmektedir.

Rapor parası 2022 ne kadar? İş görememezlik ödeneği günlük kaç TL? Rapor parası nereden alınır 2022?

RAPOR PARASI NEREDEN ALINIR 2022?

Rapor parası, anlaşmalı banka şubeleri aracılığı ile yapılmaktadır.

 4/a ve 4/b sigortalılık statüsüne sahip sigortalılar “İş Göremezlik Ödeme” durumlarını ve ödenen miktarı, https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme linkine tıklayarak sorgulayabilirsiniz.

Rapor parası 2022 ne kadar? İş görememezlik ödeneği günlük kaç TL? Rapor parası nereden alınır 2022?

HASTALIK SİGORTASININ KAPSAMINDA BULUNAN SİGORTALILAR KİMLERDİR?

> 4/a sigortalılık statüsüne tabii sigortalılar
> Aday çırak, çırak ve stajyerler,
> Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri
> İntörn öğrenciler

> Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar

hastalık sigortasının kapsamında bulunmaktadır.

4/b sigortalılık statüsüne tabi sigortalılara 5510 sayılı Kanuna göre hastalık sigorta kolundan geçici iş göremezlik ödeneği verilmemektedir.

Rapor parası 2022 ne kadar? İş görememezlik ödeneği günlük kaç TL? Rapor parası nereden alınır 2022?

 

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