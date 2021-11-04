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Rapsodi ne demek, TDK'ya göre Rapsodi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Rapsodi kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Rapsodi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Rapsodi nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Rapsodi kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Rapsodi ne demek, TDK'ya göre Rapsodi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Rapsodi ne demek? Rapsodi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi rapsodi kelimesi. Peki rapsodi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre rapsodi nedir, rapsodi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

RAPSODİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Rapsodi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Rapsodi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre rapsodi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İçinde, Homeros'un şiirlerindeki olaylardan birini işleyen şarkı veya parça
- Genellikle halk türkülerinden ve millî ezgilerden oluşturulmuş müzik eseri

RAPSODİ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Liszt'in Macar rapsodileri.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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