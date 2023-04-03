Rares Balan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares Balan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rares Balan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rares Balan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rares Balan 19 Ocak 2000 tarihinde Bistrița şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Rareș Cristian Bălan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rares Balan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CID Marinescu yapmaktadır. Rares Balan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj II futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj II takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Rares Balan'nin CFR Cluj II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rares Balan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rares Balan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rares Balan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rares Balan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CFR Cluj U19

7 Eylül 2020 yılında FC Gl. Bistrita

30 Haziran 2021 yılında CFR Cluj U19

1 Ağustos 2021 yılında CFR Cluj II

Rares Balan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rares Balan şuan CFR Cluj II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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