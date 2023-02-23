Rares Butnarasu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares Butnarasu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rares Butnarasu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rares Butnarasu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rares Butnarasu 9 Eylül 2005 tarihinde Timișoara şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Rareș Andrei Butnărașu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rares Butnarasu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rares Butnarasu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rares Butnarasu'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rares Butnarasu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rares Butnarasu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rares Butnarasu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rares Butnarasu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Ripensia

Rares Butnarasu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rares Butnarasu şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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