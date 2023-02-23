Rares Ciubotariu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares Ciubotariu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rares Ciubotariu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rares Ciubotariu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rares Ciubotariu {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rares Ciubotariu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına - tarihinde katılmıştır. Rares Ciubotariu'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rares Ciubotariu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rares Ciubotariu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rares Ciubotariu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rares Ciubotariu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rares Ciubotariu şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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