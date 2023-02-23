Rares Enceanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares Enceanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rares Enceanu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rares Enceanu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rares Enceanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares Enceanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rares Enceanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares Enceanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rares Enceanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rares Enceanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rares Enceanu 5 Ağustos 1994 tarihinde Zărnești şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Rareș Enceanu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rares Enceanu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rares Enceanu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 15 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Rares Enceanu'nin CSA Steaua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rares Enceanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rares Enceanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Rares Enceanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rares Enceanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında FC Brasov

5 Eylül 2013 yılında Tarlungeni

31 Aralık 2013 yılında FC Brasov

8 Ocak 2015 yılında Steaua Bucarest

1 Şubat 2016 yılında FC Voluntari

30 Haziran 2016 yılında Steaua Bucarest

20 Şubat 2017 yılında FC Brasov

30 Haziran 2017 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2017 yılında FCSB II

28 Eylül 2018 yılında FC Arges

15 Temmuz 2019 yılında CSA Steaua

Rares Enceanu kimdir

Rares Enceanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rares Enceanu şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Torpedo Zărnești (2001-2006)

Rares Enceanu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rares Enceanu nereli

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