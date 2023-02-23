Rares Gal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares Gal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rares Gal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rares Gal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rares Gal 25 Ocak 2001 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Rareș Florian Gal şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rares Gal Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rares Gal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rares Gal'nin CFR Cluj ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rares Gal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rares Gal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rares Gal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rares Gal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında CSC Selimbar

30 Haziran 2022 yılında CFR Cluj U19

1 Temmuz 2022 yılında CFR Cluj

Rares Gal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rares Gal şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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