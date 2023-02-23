Rares İspas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares İspas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rares İspas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rares İspas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rares İspas 26 Ağustos 2000 tarihinde Cluj Napoca şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Rareș Sebastian Ispas şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rares İspas Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SRL yapmaktadır. Rares İspas, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rares İspas'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rares İspas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rares İspas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rares İspas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rares İspas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında CFR Cluj

10 Ocak 2020 yılında CSM Resita

30 Haziran 2020 yılında CFR Cluj

26 Ağustos 2020 yılında Comuna Recea

30 Haziran 2021 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2021 yılında Sepsi OSK

30 Haziran 2022 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2022 yılında Sepsi OSK

Rares İspas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rares İspas şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rares İspas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CFR Cluj (-2018)

Romanya U21 takımında 25 numaralı formasıyla 7 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 21 numaralı formasıyla 17 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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