Rares Lazar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares Lazar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rares Lazar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rares Lazar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rares Lazar 28 Mart 1999 tarihinde Vaslui şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Rareş Ştefănuţ Lazăr şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rares Lazar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rares Lazar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rares Lazar'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rares Lazar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rares Lazar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rares Lazar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rares Lazar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Temmuz 2014 yılında Tottenham U18

23 Şubat 2016 yılında CS Mioveni

1 Temmuz 2016 yılında CS Mioveni U19

1 Temmuz 2017 yılında CS Mioveni

1 Temmuz 2019 yılında FC Rapid 1923

2 Ağustos 2021 yılında SSU Poli

30 Haziran 2022 yılında FC Rapid 1923

8 Temmuz 2022 yılında FC Brasov-SR

Rares Lazar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rares Lazar şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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