Rares Murariu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares Murariu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rares Murariu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rares Murariu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rares Murariu 5 Nisan 1999 tarihinde Mangalia şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Rareş Mihai Murariu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rares Murariu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rares Murariu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SSU Politehnica Timisoara futbol takımında oynamaktadır. SSU Politehnica Timisoara takımına 8 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Rares Murariu'nin SSU Politehnica Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rares Murariu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rares Murariu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rares Murariu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rares Murariu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında SSU Poli

30 Haziran 2019 yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2019 yılında SSU Poli

5 Ekim 2020 yılında CFR Cluj

8 Ağustos 2021 yılında SSU Poli

Rares Murariu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rares Murariu şuan SSU Politehnica Timisoara takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Rares Murariu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U18 takımında 1 numaralı formasıyla 5 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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