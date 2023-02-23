Rares Pop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares Pop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rares Pop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rares Pop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rares Pop 14 Haziran 2005 tarihinde Arad şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Rareș Mihai Pop şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rares Pop Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rares Pop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rares Pop'nin UTA Arad ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Rares Pop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rares Pop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rares Pop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rares Pop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında UTA Arad

Rares Pop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rares Pop şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 55 numaralı formayı giymektedir.

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