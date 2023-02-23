Rares Pop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares Pop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rares Pop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rares Pop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rares Pop 9 Şubat 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Rareș Antonio Pop şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rares Pop Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Centric Sports Management yapmaktadır. Rares Pop, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rares Pop'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rares Pop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rares Pop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rares Pop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rares Pop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında U Cluj

1 Ocak 2018 yılında O. Secuiesc

30 Haziran 2018 yılında U Cluj

28 Ağustos 2018 yılında Sticla A. Turda

1 Ocak 2020 yılında U Cluj

22 Ağustos 2020 yılında Chindia

1 Temmuz 2022 yılında Otelul Galati

Rares Pop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rares Pop şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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