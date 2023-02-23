Rares Scocilca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares Scocilca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rares Scocilca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rares Scocilca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rares Scocilca 22 Haziran 2004 tarihinde Focșani şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Rareș Gabriel Scocîlcă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rares Scocilca Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IG Sports Management yapmaktadır. Rares Scocilca, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Otelul Galati futbol takımında oynamaktadır. SC Otelul Galati takımına 15 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rares Scocilca'nin SC Otelul Galati ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rares Scocilca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rares Scocilca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rares Scocilca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rares Scocilca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Uni Cluj U19

1 Temmuz 2022 yılında U Cluj

15 Ocak 2023 yılında Otelul Galati

30 Haziran 2023 yılında U Cluj

Rares Scocilca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rares Scocilca şuan SC Otelul Galati takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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