Rares Urcan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares Urcan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rares Urcan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rares Urcan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rares Urcan 18 Şubat 2002 tarihinde Târgu Mureș şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Rareș Urcan şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rares Urcan Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rares Urcan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CFR Cluj II futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj II takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Rares Urcan'nin CFR Cluj II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rares Urcan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rares Urcan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Nürnberg U17
1 Temmuz 2018 yılında Ingolstadt U17
1 Temmuz 2019 yılında CFR Cluj U19
1 Eylül 2020 yılında Sanatatea
30 Haziran 2021 yılında CFR Cluj U19
1 Ağustos 2021 yılında CFR Cluj II
Rares Urcan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rares Urcan şuan CFR Cluj II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?ACS Mureșul Luduș (-2014), FC CFR 1907 Cluj (2014-2016), 1. FC Nürnberg (2016-2018), FC Ingolstadt 04 (2018-2019)
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