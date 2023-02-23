Rares Utiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rares Utiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rares Utiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rares Utiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rares Utiu 17 Kasım 2004 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Rareș Adrian Uțiu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rares Utiu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rares Utiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rares Utiu'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rares Utiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rares Utiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rares Utiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rares Utiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Buzau

30 Haziran 2023 yılında Uni Cluj U19

Rares Utiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rares Utiu şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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