Rashad Azizli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashad Azizli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rashad Azizli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rashad Azizli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rashad Azizli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashad Azizli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rashad Azizli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashad Azizli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashad Azizli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashad Azizli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashad Azizli 1 Ocak 1994 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Rəşad Faiq oğlu Əzizli şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashad Azizli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rashad Azizli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Shamakhi futbol takımında oynamaktadır. FC Shamakhi takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rashad Azizli'nin FC Shamakhi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rashad Azizli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/azizli_rashad/

Rashad Azizli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashad Azizli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Rashad Azizli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashad Azizli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

- yılında Neft. Baku U19

1 Temmuz 2012 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2013 yılında Simurq

1 Temmuz 2015 yılında Ravan Baku

1 Temmuz 2016 yılında AZAL

16 Ocak 2017 yılında FK Sabail

1 Temmuz 2017 yılında Neftçi Baku

1 Ocak 2019 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2019 yılında Keshla

19 Temmuz 2020 yılında Zira FK

4 Şubat 2022 yılında Neftçi Baku

5 Şubat 2022 yılında FK Sabail

30 Haziran 2022 yılında Neftçi Baku

1 Temmuz 2022 yılında Shamakhi

Rashad Azizli kimdir

Rashad Azizli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashad Azizli şuan FC Shamakhi takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Rashad Azizli nereli

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