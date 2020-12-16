Digitürk'ten yapılan açıklamaya göre Al-Marri, Digitürk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevine atandı.

Konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen Digitürk ve beIN Media Group Üst Yöneticisi Yousef Al-Obaidly, "Türkiye'nin lider spor ve eğlence platformu olarak, sayın Al-Marri’nin de katılımıyla yönetim kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Oldukça heyecan verici bir yıl olacağına inandığım 2021’de Al-Marri’nin Türk futbolunu yurt içinde ve yurt dışında tanıtma ve büyütme çalışmalarımıza büyük katkı sağlayacağından eminim" ifadelerini kullandı.

Mesleki kariyerine Al Jazeera Sport'ta başlayan Al-Marri, Digiturk’e atanmadan önce Katar Turizm Otoritesi Pazarlama ve Tanıtım Direktörü olarak görev yapıyordu.