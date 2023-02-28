Rasheed Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasheed Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasheed Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasheed Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasheed Ahmed 23 Aralık 1996 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ahmed Abdulrasheed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasheed Ahmed Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Dakhlia SC futbol takımında oynamaktadır. El Dakhlia SC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Rasheed Ahmed'nin El Dakhlia SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Rasheed Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasheed Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rasheed Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasheed Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında El Makasa

1 Eylül 2022 yılında El Dakhlia

Rasheed Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasheed Ahmed şuan El Dakhlia SC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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