Rasheed Akanbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasheed Akanbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rasheed Akanbi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rasheed Akanbi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Rasheed Akanbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasheed Akanbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rasheed Akanbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasheed Akanbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasheed Akanbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasheed Akanbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasheed Akanbi 9 Mayıs 1999 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Rasheed Ibrahim Akanbi şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasheed Akanbi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MERAZ FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Rasheed Akanbi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rasheed Akanbi'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rasheed Akanbi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rasheedibrahim199/

Rasheed Akanbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasheed Akanbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rasheed Akanbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasheed Akanbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Future PA

14 Ocak 2019 yılında Foça Belediye

27 Eylül 2019 yılında Tire Belediye

31 Ocak 2020 yılında Menemenspor

12 Ocak 2022 yılında Kocaelispor

1 Temmuz 2022 yılında FC Sheriff

Rasheed Akanbi kimdir

Rasheed Akanbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasheed Akanbi şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rasheed Akanbi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Son Haberler
Paul Charpentier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Charpentier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Charpentier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Charpentier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihail Cioban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Cioban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mihail Cioban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mihail Cioban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Derlis Alegre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derlis Alegre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Derlis Alegre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Derlis Alegre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Buga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Buga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Victor Buga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Victor Buga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
O ilde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi