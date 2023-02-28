Rasheed Akanbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasheed Akanbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasheed Akanbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasheed Akanbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasheed Akanbi 9 Mayıs 1999 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Rasheed Ibrahim Akanbi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasheed Akanbi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MERAZ FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Rasheed Akanbi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rasheed Akanbi'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rasheed Akanbi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rasheedibrahim199/

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Rasheed Akanbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasheed Akanbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rasheed Akanbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasheed Akanbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2017 yılında Future PA

14 Ocak 2019 yılında Foça Belediye

27 Eylül 2019 yılında Tire Belediye

31 Ocak 2020 yılında Menemenspor

12 Ocak 2022 yılında Kocaelispor

1 Temmuz 2022 yılında FC Sheriff

Rasheed Akanbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasheed Akanbi şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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