Rashid Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashid Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rashid Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rashid Abubakar ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Rashid Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashid Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashid Abubakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashid Abubakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashid Abubakar 16 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Abdul Rashid Abubakar şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashid Abubakar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rashid Abubakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Rashid Abubakar'nin FK Loznica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rashid Abubakarboyu ve yaşı kaç

Rashid Abubakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashid Abubakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Rashid Abubakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashid Abubakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2021 yılında HLJ Ice City

1 Ekim 2021 yılında Accra Lions

9 Ağu 2022 yılında FK Sarajevo

9 Şubat 2023 yılında FK Loznica

Rashid Abubakar kimdir

Rashid Abubakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashid Abubakar şuan FK Loznica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rashid Abubakar nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Hatayspor oyuncusu Christian Astu'dan acı haber!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Son Haberler
Augusto Lotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Lotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Augusto Lotti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Augusto Lotti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Strahinja Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Strahinja Savic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Savic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Tabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Tabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Christian Tabo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Christian Tabo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksa Jordanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Jordanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aleksa Jordanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aleksa Jordanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
296 Saat sonra depremden sağ kurtuldular!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trajik olay! Gölcük depreminde doğdu! Kahramanmaraş depreminde öldü!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!