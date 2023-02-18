Rashid Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashid Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashid Abubakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashid Abubakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashid Abubakar 16 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Abdul Rashid Abubakar şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashid Abubakar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rashid Abubakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Rashid Abubakar'nin FK Loznica ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rashid Abubakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashid Abubakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rashid Abubakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashid Abubakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Temmuz 2021 yılında HLJ Ice City

1 Ekim 2021 yılında Accra Lions

9 Ağu 2022 yılında FK Sarajevo

9 Şubat 2023 yılında FK Loznica

Rashid Abubakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashid Abubakar şuan FK Loznica takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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