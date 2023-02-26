Rashid Mazaheri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashid Mazaheri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rashid Mazaheri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rashid Mazaheri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rashid Mazaheri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashid Mazaheri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rashid Mazaheri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashid Mazaheri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashid Mazaheri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashid Mazaheri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashid Mazaheri 18 Mayıs 1989 tarihinde Gachsaran, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da Mohammad Rashid Mazaheri şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashid Mazaheri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini I.SM yapmaktadır. Rashid Mazaheri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paykan FC futbol takımında oynamaktadır. Paykan FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Rashid Mazaheri'nin Paykan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Rashid Mazaheri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/rashid.mazaheri12?igshid=17ygghvr3jo7k

Rashid Mazaheri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashid Mazaheri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

Rashid Mazaheri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashid Mazaheri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Fajr U21

1 Temmuz 2009 yılında Esteghlal Ahvaz

1 Temmuz 2011 yılında Foolad

30 Kasım 2013 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2019 yılında Tractor

6 Eylül 2020 yılında Esteghlal FC

5 Şubat 2022 yılında Sepahan

26 Ocak 2023 yılında Paykan FC

Rashid Mazaheri kimdir

Rashid Mazaheri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashid Mazaheri şuan Paykan FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Moghavemat Speasi, Esteghlal Ahvaz

Rashid Mazaheri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İran takımında 1 numaralı formasıyla 24 Mart 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

İran U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Rashid Mazaheri nereli

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