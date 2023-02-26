Rashid Okine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashid Okine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashid Okine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rashid Okine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rashid Okine 19 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rashid Okine Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına - tarihinde katılmıştır. Rashid Okine'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rashid Okine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rashid Okine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rashid Okine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rashid Okine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rashid Okine şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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