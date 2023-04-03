Rashid Omer Balsharam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashid Omer Balsharam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Rashid Omer Balsharam kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rashid Omer Balsharam ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.