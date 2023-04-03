Rashid Omer Balsharam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rashid Omer Balsharam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rashid Omer Balsharam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rashid Omer Balsharam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rashid Omer Balsharam {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rashid Omer Balsharam Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Al-Duhail SC Reserves futbol takımında oynamaktadır. Al-Duhail SC Reserves takımına - tarihinde katılmıştır. Rashid Omer Balsharam'nin Al-Duhail SC Reserves ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rashid Omer Balsharam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rashid Omer Balsharam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rashid Omer Balsharam şuan Al-Duhail SC Reserves takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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