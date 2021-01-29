Rasim Arı istifa etti mi? Görevden alındı mı? Hangi partiden?

Çalışmaları ile Nevşehir halkının takdirini kazanan Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, partisinden ve belediye başkanlığından ayrılma kararı aldı. Konuya ilişkin olarak Nevşehirli vatandaşlarla olan görüntülerinin olduğu bir video paylaşan Arı'nın Elbet Bir Gün Buluşacağız şarkısını videoda kullanması ise dikkat çekti.

RASİM ARI İSTİFA ETTİ Mİ? GÖREVDEN ALINDI MI?

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı görevinden istifa etti. Habertürk'ten Emrah Doğru'ya konuşan Arı "Son 2 yıla yakındır Nevşehir’de çok büyük çalışmalar yürüttüm ama maalesef çok yıprandım. Hem fiziki olarak hem ruhen çok yıprandım" diye konuştu.

Siyasete devam edeceğini ifade eden Arı, "Daha sağlıklı bir şekilde yol almak adına bugün gün içerisinde hem partimden hem de belediye başkanlığından istifa edeceğim. Aileme vakit ayıracağım ama tekrardan güzelce dinlendikten sonra siyasete devem edeceğim" diye konuştu.

RASİM ARI HANGİ PARTİDEN?

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde AK Parti'den belediye başkanı adayı olmuş, katılımın yüzde 84 olduğu, kullanılan 60 bin oydan 58 bin 212'sinin geçerli olduğu seçimde aldığı 30 bin 24 oy ile belediye başkanı seçilmiştir.