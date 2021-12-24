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  3. Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretini ile dalga geçti: Puan farkının kapatılmasını rica etmiş

Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretini ile dalga geçti: Puan farkının kapatılmasını rica etmiş

Gazeteci ve spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi tiye alarak," Ali Bey, Başkan Erdoğan’dan Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki puan farkının Devlet tarafından karşılanmasını rica etmiş" dedi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretini ile dalga geçti: Puan farkının kapatılmasını rica etmiş

Süper Lig'de zor günler geçiren ve şampiyonluk şansı matematiksel olarak devam etse de mucize görülen Fenerbahçe'de tartışmaların odağında olan iş insanı Başkanı Ali Koç, 22 Aralık Çarşamba günü, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştirdi.

Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretini ile dalga geçti: Puan farkının kapatılmasını rica etmiş

OLAY PAYLAŞIM

Görüşmenin içeriği bilinmezken gazeteci ve spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, görüşmeye ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. 

Kütahyalı sosyal medya paylaşımında görüşmeyi tiye alarak şu ifadeleri kullandı:

"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ali Koç’u Külliye’de kabul etmiş. Aldığım bilgiye göre Ali Bey, Başkan Erdoğan’dan Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki puan farkının Devlet tarafından karşılanmasını rica etmiş… Fenerbahçe kazansa da kaybetse da 3 puan alması talep ediliyormuş…"

 

Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretini ile dalga geçti: Puan farkının kapatılmasını rica etmiş

 

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