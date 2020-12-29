Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı canlı yayında koronavirüs aşısı oldu!
Beyaz TV ekranlarının ilgiyle izlenen programı Derin Futbol'da Rasim Ozan Kütahyalı ve Nagehan Alçı, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu. Çin'den gelen CoronaVac'ın Faz-3 çalışmaları için gönüllü olan çift, aşının ardından duygu ve düşüncelerini izleyenlerle paylaştı.
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