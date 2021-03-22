Rasim Ozan Kütahyalı'dan flaş Berat Albayrak iddiası: Kuvvetli dönüşüne hazır olun!

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevine son verilerek yerine Şahap Kavcıoğlu'nun getirilmesi üzerine Berat Albayrak'ın siyasete döneceği ihtimali bir kez daha ana gündem konusu oldu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, "Berat Albayrak'ın muhteşem ve kuvvetli dönüşüne hazır olun" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK KONGRENİN ARDINDAN MUHTEŞEM DÖNÜŞ'

Cüneyt Özdemir’in Youtube kanalında açıklamalarda bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, çarşamba günü AK Parti kongresinde Berat Albayrak’ın 'muhteşem' dönüş yapacağını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplam 875 baz puan faiz artışına giden Naci Ağbal’ı Merkez Bankası başkanlığı görevinden alırken, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu’yu atamıştı.

Görevden alma ve atama Cumhurbaşkanlığı Kararı ile gerçekleşmişti. Cumartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan karar, TCMB’nin politika faizini yüzde 19’a çıkarmasından iki gün sonra gelmişti.

Berat Albayrak'ın ana muhalefet partisi tarafından sıklıkla gündeme getirilmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylemleri, akıllarda 'Albayrak siyasete geri mi dönecek?' sorusunu uyandırmış, bunun üzerine Albayrak'ın AK Parti'de üst düzey yönetici konumuna getirileceği öne sürülmüştü.