Rasim Ozan Kütahyalı'nın ekranlara dönmesine tepkiler çığ gibi büyüdü!

Beyaz TV ekranlarında yayımlanan Beyaz Futbol programında Boşnaklar hakkında sarf ettiği sözlerle tepki çeken Rasim Ozan Kütahya'lı uzun bir aranın ardından ekranlara geri döndü. Kütahyalı'nın infiale yol açan sözlerinin ardından yeniden programa dahil olması sosyal medyada kınandı.

Sosyal medyada, ''Kütahyalı'yı Boşnak camiası olarak hiç bir yerde görmek istemiyoruz #BoşnaklarROKuİstemiyor,'' mesajı paylaşıldı.

Daha sonra da Kütahyalı’nın tekrar Beyaz TV ekranlarına çıkmasına tepki göstermek için Beyaz TV önünde protesto düzenlendi. Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erdoğan Erden, Beyaz TV önünde yaptığı açıklamada Osman Gökçek'in söz vermesine karşın Kütahyalı’yı ekrana çıkarmasını kınadı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI BOŞNAKLAR HAKKINDA NE DEMİŞTİ?

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV’de yayınlanan "Beyaz Futbol" programında “Kusturmalı Boşnak Saksosu” diyerek Boşnaklara ırkçı ve belden aşağı hakarette bulunmuştu. Rasim Ozan Kütahyalı’nın hakareti sonrasında Boşnaklar protesto gösterileri yapmış ve Kütahyalı hakkında suç duyurularında bulunmuştu.

Bunun üzerine Sabah gazetesi de Rasim Ozan Kütahyalı’nın yazılarına son verirken, Beyaz TV de Kütahyalı’yı programdan çıkardı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve hükümet yetkililerinden de Kütahyalı’ya tepkiler gelmişti.

Boşnaklara hakareti nedeniyle, Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanmıştı. Mahkeme, Kütahyalı’ya "halkın bir kesimini sosyal sınıf din mezhep cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçundan 10 ay hapis cezası vermiş ve iyi hal indirimi de uygulamamıştı.