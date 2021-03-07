Ünlü oyuncu Rasim Öztekin, arkadaşlarıyla mesajlaştığı sırada kalp krizi geçirdi. Türk tiyatro tarihinin efsane ismi sevenlerini yasa boğarken internet kullanıcıları arama motorlarında, Rasim Öztekin kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Rasim Öztekin öldü mü? Sağlık durumu nasıl? sorularına bakıyor. İşte detaylar...

RASİM ÖZTEKİN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

14 Ocak 1959'da İstanbul'da doğan Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu 62 yaşındaki Rasim Öztekin, oyuncu Pelin Öztekin'in babasıdır. İstanbul'daki Galatasaray Lisesinin ardından İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulundan mezun olan sanatçı, sahne yaşamında ilk deneyimlerini İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Nöbetçi Tiyatro’da amatör çalışmalarla edindi. Ferhan Şensoy'un Ortaoyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 2016 yılında Kel Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. 20 Eylül 2020 tarihinde ise kavuğu Şevket Çoruh'a devretmiştir.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol almıştır. TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Youtube kanalından yayınlar yapmaktadır.

RASİM ÖZTEKİN ÖLDÜ MÜ? SAĞLIK DURUMU NASIL?

62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin bugün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Özel bir hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.