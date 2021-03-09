Rasim Öztekin'in kalp krizi geçirmeden hemen önce Birol Güven'e gönderdiği mesaj

Rasim Öztekin arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra kalp krizi geçirmiş, ilk müdahalenin ardından hayata döndürülüp yoğun bakıma alınmıştı. Ardından doktoru Öztekin için durumu ciddi demiş, aynı günün akşamında Öztekin hayata gözlerini yummuştu.

62 yaşındaki usta oyuncu Öztekin'in kalp krizi geçirmeden önce arkadaşı Birol Güven'e attığı son mesaj ortaya çıktı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

Birol Güven Twitter hesabından "Rasim Öztekin kalp krizi geçirmeden 20 dakika önce bana aşağıdaki mesajı ve şiiri göndermişti. Mekanın cennet olsun." sözlerini paylaştı.

62 yaşında hayata gözlerini yuman, TRT'nin sevilen dizisi 80'lerdin başrol oyuncusu Rasim Öztekin'in, yapımcı ve yönetmen Birol Güven'e attığı son mesaj, "Günaydın patron. Umarım iyisindir. Pazar günü için güzel bir şiir gönderiyorum biraz nostalji. 'Seksenler'de de kullanılabilir." oldu.

"HER ŞEY BOZUK AMA İNSANLAR SAĞLAMDI"

Usta oyuncu kalp krizinden önce Güven'e İbrahim Sadri'nin yazdığı 'Eskiden her şey bozuk ama insanlar sağlamdı' şiirini göndermişti.