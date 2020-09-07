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  3. Raşit Bağzıbağlı 'En Şık Benim' yarışması ile TV8 ekranlarında!

Raşit Bağzıbağlı 'En Şık Benim' yarışması ile TV8 ekranlarında!

Raşit Bağzıbağlı En Şık Benim yarışması ile TV 8 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı'nın sunuculuğunu üstlendiği moda programı bugün itibari ile hafta içi her gün saat 16:30'da TV 8 ekranlarında olacak. En Şık Benim saat kaçta başlıyor? Hangi kanalda? En Şık Benim başvuru adresi şartları..

Raşit Bağzıbağlı 'En Şık Benim' yarışması ile TV8 ekranlarında!

 En Şık Benim yarışması ilk bölümü ile bugün TV 8 ekranlarında yerini aldı. Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı'nın sunuculuğunu üstlendiği moda programında Türkiye'nin en şık kadınları birbirleriyle yarışacak. Peki En Şık Benim saat kaçta başlıyor? Hangi kanalda? En Şık Benim başvuru adresi şartları..

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Talya Prodüksiyon tarafından ekranlara hazırlanan En Şık Benim yarışma programında yarışmacılar belirlenen konseptlere uygun giyinecek. Yarışmaya başvuru yapmak isteyen kişiler TV8 resmi intenet sitesine girerek yarışma ile ilgili başvuru formuna ulaşabilecek.

Raşit Bağzıbağlı 'En Şık Benim' yarışması ile TV8 ekranlarında!

EN ŞIK BENİM YARIŞMASI ÖDÜLÜ NEDİR?

Her hafta bir kişinin eleneceği yarışma programında yeni yarışmacıların eklenmesi ile yarış kıyasıya sürecek. Büyük finale kadar sürecek rekabetin sonunda birinci olan yarışmacıya 50.000 TL para ödülü verilecek.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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