Raşit Karasu kimdir, nereli, kaç yaşında? soruları şu sıralar internet mecrasında çokça bakılan konular arasında yerini aldı. Biz Raşit Karasu ile ilgili gerekli bilgileri detaylarıyla haberimizde derledik.

RAŞİT KARASU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

70 yaşında olan Raşit Karasu, 31 Ekim 1950'de İstanbul'da doğdu. Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Raşit Karasu, Fenerbahçe U21 takımında forma giydikten sonra Fenerbahçe A Takımı'nda forma giydi. Fenerbahçe'den Vefaspor'a giden Karasu, 4 sezonun ardından Adana Demirspor'a transfer oldu. Adana Demirspor'dan sonra Fenerbahçe'ye dönen Karasu sonrasında Mersin İdmanyurdu forması giyip 1981-82 sezonu sonunda futbolu bıraktı.

NE OLDU?

Daha önce Adana Demirspor'da da forma giyen ve kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayıp eski milli futbolcu sırasıyla Vefaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Mersin İdmanyurdu takımlarında oynayan Raşit Karasu, 70 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Raşit Karasu'nun vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi: "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Raşit Karasu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 4'ü A Milli olmak üzere 11 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Raşit Karasu, Fenerbahçe, Vefa, Adana Demirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında oynarken, birçok kulüpte de antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı. Merhum Raşit Karasu'ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz."

