Rasmus Bertel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Bertel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Bertel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Rasmus Bertel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Rasmus Bertel {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Danimarka uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Rasmus Bertel Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Viborg FF U19 futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rasmus Bertel'nin Viborg FF U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Rasmus Bertel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Rasmus Bertel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Viborg FF U19
Rasmus Bertel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Rasmus Bertel şuan Viborg FF U19 takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.
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