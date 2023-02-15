Rasmus Cronvall kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Cronvall Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Cronvall adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Cronvall Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Cronvall 20 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Cronvall Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Kujovic Sport yapmaktadır. Rasmus Cronvall, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Rasmus Cronvall'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rasmus Cronvall Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rasmus Cronvall isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rasmus Cronvall Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Cronvall futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Varbergs BoIS

31 Temmuz 2020 yılında Varbergs GIF

30 Kasım 2020 yılında Varbergs BoIS

23 Mart 2021 yılında Tvååkers IF

14 Temmuz 2021 yılında Varbergs BoIS

15 Temmuz 2021 yılında Ullareds IK

15 Ağu 2021 yılında Varbergs BoIS

16 Ağu 2021 yılında Tvååkers IF

30 Kasım 2021 yılında Varbergs BoIS

Rasmus Cronvall Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Cronvall şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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