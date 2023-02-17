Rasmus Falk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Falk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Falk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Falk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Falk 15 Ocak 1992 tarihinde Middelfart şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Rasmus Falk Jensen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Falk Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CMA Group yapmaktadır. Rasmus Falk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kopenhag futbol takımında oynamaktadır. FC Kopenhag takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Rasmus Falk'nin FC Kopenhag ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Falk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rasmusfalkjensen/

Rasmus Falk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasmus Falk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rasmus Falk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Falk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında Odense BK Ant

1 Temmuz 2009 yılında Odense BK U19

1 Temmuz 2010 yılında Odense BK

1 Temmuz 2016 yılında FC Kopenhag

Rasmus Falk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Falk şuan FC Kopenhag takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rasmus Falk Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Middelfart G&BK, Odense Boldklub

Danimarka U21 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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