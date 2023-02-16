Rasmus Hojlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Hojlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Rasmus Hojlund kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Rasmus Hojlund ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Rasmus Hojlund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Hojlund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Hojlund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Hojlund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Hojlund 4 Şubat 2003 tarihinde Copenhagen şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Rasmus Winther Højlund şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Hojlund Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rasmus Hojlund, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atalanta futbol takımında oynamaktadır. Atalanta takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Rasmus Hojlund'nin Atalanta ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Hojlund Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/rasmus.hoejlund/

Rasmus Hojlundboyu ve yaşı kaç

Rasmus Hojlund Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasmus Hojlund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Rasmus Hojlund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Hojlund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bröndby IF Alty

1 Temmuz 2016 yılında Holbaek Youth

1 Temmuz 2017 yılında FCK Altyapı

1 Ağu 2020 yılında FC Kopenh. U19

1 Temmuz 2021 yılında FC Kopenhag

28 Ocak 2022 yılında Sturm Graz

27 Ağu 2022 yılında Atalanta

Rasmus Hojlund kimdir

Rasmus Hojlund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Hojlund şuan Atalanta takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Hørsholm-Usserød Idrætsforening

Rasmus Hojlund Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Danimarka takımında 20 numaralı formasıyla 22 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Rasmus Hojlund nereli

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