Rasmus Johnsen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Johnsen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Johnsen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Johnsen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Johnsen 20 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Rasmus Oliver Johnsen şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Johnsen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Rasmus Johnsen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nyköbing FC futbol takımında oynamaktadır. Nyköbing FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Rasmus Johnsen'nin Nyköbing FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Rasmus Johnsen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasmus Johnsen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rasmus Johnsen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Johnsen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Naestved BK U19

1 Şubat 2021 yılında NFC U19

1 Temmuz 2022 yılında Nyköbing FC

Rasmus Johnsen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Johnsen şuan Nyköbing FC takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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