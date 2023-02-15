Rasmus Jonsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Jonsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Jonsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Jonsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Jonsson 27 Ocak 1990 tarihinde Viken şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Jonsson Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JS Management AB yapmaktadır. Rasmus Jonsson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 10 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Rasmus Jonsson'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Jonsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Rasmus Jonsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Rasmus Jonsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Jonsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Helsingborgs IF

29 Ağu 2011 yılında Wolfsburg

29 Ocak 2013 yılında FSV Frankfurt

30 Haziran 2013 yılında Wolfsburg

9 Ağu 2013 yılında Aalborg BK

30 Haziran 2014 yılında Wolfsburg

21 Temmuz 2014 yılında Aalborg BK

1 Temmuz 2016 yılında Odense BK

15 Temmuz 2018 yılında Helsingborgs IF

1 Temmuz 2019 yılında Buriram Utd.

10 Ocak 2020 yılında Helsingborgs IF

Rasmus Jonsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Jonsson şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rasmus Jonsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Vikens IK (-12/2001), Helsingborg IF (1/2002-12/2007)

İsveç takımında 9 numaralı formasıyla 19 Ocak 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 18 numaralı formasıyla 31 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 23 maçta 4 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 3 gol atmıştır.

İsveç U18 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 5 gol atmıştır.

İsveç U16 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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