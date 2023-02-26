Rasmus Kallas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rasmus Kallas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Rasmus Kallas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Rasmus Kallas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Rasmus Kallas 18 Kasım 2003 tarihinde Paide şehrinde doğmuştur. Estonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Rasmus Kallas Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pullman yapmaktadır. Rasmus Kallas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jalgpallikool Tammeka futbol takımında oynamaktadır. Jalgpallikool Tammeka takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Rasmus Kallas'nin Jalgpallikool Tammeka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Rasmus Kallas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Rasmus Kallas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Rasmus Kallas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Rasmus Kallas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Paide U21

1 Ocak 2020 yılında Paide

3 Şubat 2023 yılında JK Tammeka

Rasmus Kallas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Rasmus Kallas şuan Jalgpallikool Tammeka takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Rasmus Kallas Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Paide Linnameeskond

Estonya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U19 takımında 4 numaralı formasıyla 7 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Estonya U17 takımında 4 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

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